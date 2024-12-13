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Финансово-экономический блок правительства РФ отказался ограничить торговые наценки на основные продукты питания

Финансово-экономический блок правительства РФ опять не поддержал ограничение торговых наценок на основных продукты питания. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, в поддержку этой идеи неожиданно выступил только Минсельхоз, но это не решит проблему.

Политик пояснил, что «эсеры» в сентябре в очередной раз внесли в Госдуме законопроект об ограничении розничных наценок на продукты в 15%. Речь о социально значимых продуктах питания, в том числе мясе, молоке, рыбе, масле, хлебе и других.

«Минсельхоз поддержал наш законопроект, и это шаг вперед, ранее ведомство такие инициативы не поддерживало. Однако финансово-экономический блок кабмина по-прежнему выступает против. Как и ФАС. Хотя буквально пару месяцев назад глава Федеральной антимонопольной службы сетовал на дикие наценки на хлеб в 60-100%. Так вот вам, пожалуйста, механизм по ограничению. В Минпромторге считают его «чрезмерным», – пояснил Миронов.

«Чрезмерная у нас инфляция, которая, по официальным оценкам, уже превышает 9,3%, по независимым – давно двузначная. Заодно растут и прибыли торговых сетей», – констатировал он.

«К примеру, цены на сливочное масло с начала года, только по данным Росстата, выросли на 34%, на картофель – на 81%. Ситуация требует прямого вмешательства государства», – заявил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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