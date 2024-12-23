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Понедельник, 23 декабря 2024, 18:24 мск

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Мишустин подписал документы о повышении выплат военнослужащим в Курской области

Архив. Фото: кадр из трансляции правительства РФ

Военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Курской области, повысят выплаты наравне с участниками специальной военной операции. Как сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, необходимые документы по поручению главы государства подписаны.

«Президент подчеркнул необходимость установить им такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции. Соответствующие документы подготовлены и подписаны», – сообщил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, уточнив, что речь идет о тех, кто сегодня выполняет боевые задания в приграничных территориях, в частности, в Курской области.

Напомним, на прямой линии и пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин назвал упущением властей большую разницу выплат военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на Украине и в Курской области. Он пообещал исправить сложившуюся ситуацию.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / правительство РФ

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