В Госдуме выступили за запрет на экспорт товаров и ресурсов из РФ недружественным государствам: готовится проект постановления

Россия должна инициировать спецоперацию по принуждению недружественных государств к миру. Как заявил лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, Москва должна принять решение о прекращении экспорта российских товаров и ресурсов в страны, которые осуществляют поставки оружия на Украину.

По его словам, соответствующий проект постановления с призывом к правительству будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Сложно представить себе ситуацию, при которой Советский Союз поставлял бы, к примеру, энергоресурсы и металлы союзникам нацистской Германии, а те за счет этого производили и поставляли Третьему рейху оружие, технику и боеприпасы. Поэтому с самого начала спецоперации на Украине наша партия предлагала в корне пересмотреть торговые отношения со странами, которые поддерживают неонацистский режим Зеленского и накачивают его оружием», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Россия должна жестко ответить на беспрецедентные экономические санкции, которые ввел против нее Запад. Там очень любят говорить о мире, но под видом «миротворчества» подбрасывают все новые и новые дрова в топку войны. Уверен, без российской нефти и газа им будет труднее это делать. Россия должна провести против Запада экономическую операцию по принуждению к миру в дополнение к специальной военной операции, которую проводит Российская армия по демилитаризации и денацификации Украины», – считает лидер «эсеров».

Миронов пояснил, что его партия предлагает правительству подготовить исчерпывающий перечень запрещенных к экспорту товаров, которые сейчас продолжают идти недружественным странам и имеют стратегически важное значение для их экономик. По его словам, это не только нефть и газ, но и металлы, включая такие важные, как титан, алюминий, никель, уран, а также огромное число других сырьевых и несырьевых товаров.

«Мы намерены внести на рассмотрение Государственной Думы соответствующий проект постановления. Если коллеги нас не поддержат, будем обращаться напрямую к президенту», – заявил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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