В регионах наблюдается острая нехватка учителей русского языка и математики

В России не хватает учителей почти по всем предметам, но наиболее острый дефицит преподавателей русского языка, математики и педагогов начальных классов. Об этом сообщает РБК.

Агентство направило запрос во все субъекты РФ, ответы поступили из 40. «О дефиците учителей математики сообщили 35 регионов, или 88% от числа давших ответы, русского языка – 31 регион (78%), английского и других иностранных языков – 29 регионов (73%), литературы – 24 региона (60%), начальных классов – 21 регион (53%), физики – 13 регионов (33%)», – говорится в статье.

Причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий – журналистка, PR, IT и другие.

Тем временем, чтобы закрыть нехватку учителей, школы привлекают педагогов по внешнему и внутреннему совместительству, а также путем привлечения молодых специалистов и пенсионеров, за счет работников по программе «Земский учитель» и студентов старших курсов педагогических вузов.

Кроме того, наблюдается сильный разрыв в уровне заработной платы. Так средняя зарплата учителей в Москве за восемь месяцев 2023 года составила более 132 тысяч рублей. В Курганской области – около 41 тысячи рублей с учетом выплат за классное руководство, в Свердловской области – около 52 тысяч рублей.

Как отметили в Госдуме, российским регионам может не хватить денег на увеличение зарплат учителям и врачам из-за повышения в 2024 году МРОТ и роста инфляции. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы предусматривается увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, а также дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели. Общий объем указанных дотаций на 2024 год составит более 1,1 трлн рублей. Риски недостатка у регионов собственных средств для финансирования повышения оплаты труда работников бюджетной сферы не прогнозируются, считают в Минфине.

Москва, Зоя Осколкова

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