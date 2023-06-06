Угроза уничтожения идентичности: член СПЧ заявил об опасности нынешней миграционной политики в России

Нынешняя миграционная политика в России угрожает уничтожением культурно-исторической идентичности страны в уже обозримой перспективе. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и защите прав человека, глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. По его оценке, выгоду от мигрантов получают только строительные олигархи и коррумпированные чиновники за счет падения уровня жизни россиян.

Кабанов обратил внимание на ситуацию со строительной отраслью, куда активно привлекаются в качестве дешевой рабочей силы, которые теперь отказываются трудиться за мизерные зарплаты. «Несмотря на позитивные заявления об увеличении квадратных метров жилья, в строительстве у нас одна из самых низких производительностей труда (качество возводимого жилья соответствующее), при растущих сверхдоходах строительных олигархов. На фоне всего этого для россиян ситуация с доступностью приобретения жилья на деле только ухудшилась. Т.е. реальной выгоды для россиян от присутствия не самой дешевой и при этом самой низкоквалифицированной рабочей силы на стройках страны особенно нет. Просто через этих «тружеников» крупные строительные компании уклоняются от уплаты налогов», – констатировал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем глава НАК отметил, что мигранты фактически монополизировали сферу доставки с подачи владельцев этих сервисов при высоком уровне заработка, который в среднем достигает 90 тысяч рублей. «Стремительный рост этого сектора экономики по сути ничего не дает для стратегического развития нашей страны и работает только в крупных мегаполисах, что обеспечивает значительный прирост в крупные города России граждан из Средней Азии. В дополнение курьеры очень часто используются для закладки наркотиков», – подчеркнул Кабанов.

«Аналогичная ситуация в такси и коммерческих перевозках. Мигранты приносят сверхприбыль агрегаторам. При этом практически выдавив демпингом россиян (в том числе профессионалов) из этой отрасли. В качестве дополнения: такси стало самым аварийным транспортом, а также лидером по смертельным исходам», – отметил он.

«Количество тружеников-мигрантов в коммунальном хозяйстве растет, а качество их работы постоянно падает, хотя, казалось бы: куда дальше? Заставить их нормально работать – на грани фантастики. Доказательство этому – прошедшая зима. А на недовольных качеством предоставляемых услуг жильцов уже почти перестали обращать внимание. Зато подвалы наших домов теперь не пустуют. Кстати, не чураются они и закладки наркотиков. Заработок на этой категории другой, примитивный. Некоторые источники утверждают, что часть зарплаты они отдают начальникам. Поэтому, чем больше их количество, тем богаче «откат», – добавил Кабанов.

По его оценке, выгоды от мигрантов фактически нет на фоне глобального роста потерь и рисков. «В качестве бонуса для россиян от всего этого – рост этнической преступности, распространение этнических анклавов, увеличение объема наркотиков в стране, значительная дополнительная нагрузка на социальную бюджетную сферу, рост инфекционных заболеваний, угроза стабильности и безопасности, но главное – стратегическая угроза уничтожения культурно-исторической идентичности нашей страны. И не в столь далекой перспективе», – заявил он.

«При таком раскладе выгоды для коренных россиян от массового и бесконтрольного переезда в нашу страну мигрантов из Средней Азии и Закавказья не просматривается, сплошные потери и риски. Конечно, за исключением заинтересованных олигархов или коррумпированных чиновников в миграционной теме. Лучшая жизнь массово приезжающих/переселяющихся к нам на правах уже хозяев, а не гостей не должна обеспечиваться за счет падения уровня жизни коренного населения», – заключил Кабанов.

Накануне в связи с увеличением криминальных инцидентов с участием мигрантов в России глава НАК заявил, что без ужесточения правоохранительных мер к приезжим даже при малейших нарушениях закона, «в ближайшее время мы получим в стране полный криминальный хаос». Эту позицию поддерживал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Москва, Мария Соколова

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