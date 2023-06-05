«Чудовищные последствия»: безнаказанность мигрантов грозит России криминальным хаосом

России грозит криминальный хаос без ужесточения мер по отношению к мигрантам-правонарушителям. Об этом заявили в Госдуме и Антикоррупционном комитете после очередных инцидентов с участием иностранных граждан – массовой драки в Санкт-Петербурге и жестоком избиении молодого человека в Омске в минувшие выходные.

В частности, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на происшествие в Омске, где погиб молодой человек, вставший на защиту девушки от приставаний мигрантов. «Снова мигранты. Снова толпа и жестокое убийство русского парня...» – отметил парламентарий в своем телеграм-канале, подчеркнув, что «большая часть приезжих тащит с собой собственные нормы средневековья».

«Ублюдкам – самые жесткие меры ответственности. Обращения в Генпрокуратуру, СК и МВД уже направлены. Только, к сожалению, это не лечение болезни, а купирование её чудовищных последствий», – заявил Нилов.

При этом глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов со своей стороны обратил внимание на массовую драку с участием около 100 мигрантов в Санкт-Петербурге. «Почти все участники задержаны, возбуждено уголовное дело. Реакция питерских правоохранителей сильно отличается от той, что раньше была на подобные «массовые культурные мероприяти» в Москве. В Москве это расценивалось лишь как «мелкое хулиганство» без всяких правовых последствий для участников этих массово культурных шоу», – отметил он.

«Без ужесточения реакции правоохранителей на любые даже малейшие нарушения российских законов и норм поведения мигрантами, в ближайшее время мы получим в стране полный криминальный хаос», – подчеркнул Кабанов.

Неделей ранее сообщалось о массовой драке мигрантов в Москве на стройке, где было задержано 12 человек. В их отношении были составлены протоколы о мелком хулиганстве и противодействии полиции.

Москва, Мария Соколова

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