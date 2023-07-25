«Ситуация крайне напряженная»: Бастрыкин заявил о росте числа особо тяжких преступлений со стороны мигрантов

Председатель Следственного комитата России Александр Бастрыкин назвал крайне напряженной ситуацию с преступностью среди мигрантов. По его словам, существенно выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных приезжими. Среди них – причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, половые преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом глава СКР заявил в интервью РИА «Новости».

Бастрыкин отметил, что за первый квартал 2023 года следователи возбудили более 550 уголовных дел о преступлениях мигрантов, свыше 500 дел направлено в суд. В лидерах – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако сегодня, по словам руководителя ведомства, коренные жители любого российского города, поселка, района нередко сообщают о сформировавшихся этнических анклавах, приближаться к которым опасно.

Председатель СКР счел ситуацию «крайне напряженной», отметив, что ежедневно из СМИ, от граждан, из других правоохранительных органов поступают сигналы о правонарушениях мигрантов. «И это не просто статистика, а вопиющие случаи беззакония, притеснения, насаждения чуждых порядков и ценностей», – указал он.

По мнению Бастрыкина, на проблему нужно смотреть гораздо шире: ответственность лежит не только на приезжих правонарушителях, но и на чиновниках, работодателях, сотрудниках контролирующих и правоохранительных органов. «Именно они, порой закрывая глаза и проявляя халатность, а иногда и из корыстных побуждений, фактически становятся соучастниками преступной цепочки», – сказал глава ведомства. В 2023 году, по его словам, в суд передано 43 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства, в том числе о получении взяток от иностранцев, о фиктивной постановке на миграционный учет и другие.

Ранее председатель Следственного комитета РФ сообщил о выросших кратно уголовных делах против мигрантов по обвинению в тяжких преступлениях по итогам 2022 года. Так, их в пять раз чаще обвиняли в убийствах и причинении смерти, чем в 2021 году.

В апреле в Генпрокуратуре России заявили о росте уровня преступности среди мигрантов на фоне общего снижения преступности в стране. При этом самый большой рост преступлений приезжих зафиксирован в Уральском федеральном округе, где рост преступности в среде мигрантов составил 46%, рассказал ТАСС первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин.

Об усугублении миграционных проблем в России заявлял глава Национального антикоррупционного комитета (НАК), председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов. По его оценке, бесконтрольность и коррупция привели к созданию национальных анклавов, которые все чаще становятся организованными преступными группировками со «спящими» террористическими ячейками. Также эксперт предупредил об угрозе массовых мигрантских беспорядков, подобных тем, что недавно происходили во Франции. По его мнению, эта протестная активность требует анализа в связи с наличием вокруг Москвы и других российских городов национальных анклавов.

Москва, Наталья Петрова

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