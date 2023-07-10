В России готовят предложения по борьбе с «этническими анклавами»

Совет по правам человека (СПЧ) РФ собирает предложения граждан по противодействию «этническим анклавам». Появление подобных территорий неизбежно приводит к конфликту и росту преступности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Национального антикоррупционного комитета, члена СПЧ Кирилла Кабанова.

12 мая президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в утвержденную в 2018 году Концепцию миграционной политики. Среди прочего там был пункт о необходимости «противодействия формированию этнических (полиэтнических) анклавов». В июле о необходимости более глубокой интеграции и адаптации иностранных граждан заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Тем временем, СПЧ совместно с МВД и межведомственной группой по вопросам миграции при Совбезе РФ уже более двух лет работает над проблемой формирования этнических и полиэтнических анклавов. Участники рабочих групп уверены, что начинать борьбу нужно с запрета «резиновых квартир» и ужесточения наказания за содействие незаконной миграции.

Следующим шагом должно стать введение квот на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. Кабанов также уверен в необходимости ограничить число обучающихся в одном классе детей, не говорящих или плохо говорящих по-русски. В бесконтрольной миграции он обвинил работодателей, которые отказываются от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления.

По словам социологов, мигранты – объективная потребность российской экономики в свете старения населения и фактического уменьшения количества участников рынка труда. Для них нужно создавать комфортные условия пребывания, в противном случае Россия из-за необходимости будет приглашать рабочих из самых неразвитых стран.

Москва, Зоя Осколкова

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