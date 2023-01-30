«Проблему пытаются не замечать»: в России «кадровый голод» медиков решают за счет мигрантов

Дефицит медицинских кадров в России после оптимизации системы здравоохранения пытаются решить с помощью мигрантов из Средней Азии при отсутствии системы подтверждения их квалификации. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его оценке, в большинстве регионов РФ пытаются не замечать эту проблему, хотя она напрямую связана со здоровьем россиян.

«После «модернизации» системы здравоохранения огромное количество врачей и младшего медперсонала было сокращено или отправлено на пенсию. Внесла свои коррективы и пандемия. В результате чего сформировался устойчивый дефицит медиков. И это проблема по всей стране, даже в платной медицине», – констатировал Кабанов в своем телеграм-канале.

Правозащитник обратил внимание, что в регионах от «кадрового голода» пытаются избавиться за счет мигрантов из Средней Азии. «Только проблема в том, что полностью отсутствует система подтверждения квалификации. Фактически эта процедура/функция возложена на руководителя/главврача медицинского учреждения и зависит от степени его ответственности перед пациентами», – подчеркнул он, комментируя данные о привлечении мигрантов в систему здравоохранения.

«К сожалению, в большинстве регионов, включая Москву, эту проблему пытаются не замечать, не говоря о ней публично. А ведь она напрямую связана с качеством здравоохранения и оказания медицинских услуг и как следствие – здоровьем граждан», – заключил Кабанов.

В ноябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в Госдуме о нехватке порядка 25-26 тысяч врачей и вдвое больше среднего медперсонала, назвав сложившуюся ситуацию «крайне напряженной».

Москва, Мария Соколова

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