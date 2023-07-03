Опасность очень велика: в России нарастает угроза «французских» беспорядков

В России усиливается угроза массовых мигрантских беспорядков, подобных происходящим сейчас во Франции. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его оценке, эта протестная активность требует анализа в связи с наличием вокруг Москвы и других российских городов национальных анклавов.

«Происходящие сейчас массовые беспорядки во Франции нам важно тщательно изучать, т.к. угроза развития ситуации в России по аналогичной модели очень велика», – заявил Кабанов в своем телеграм-канале.

Глава антикоррупционного комитета обратил внимание, что основной ударной силой погромщиков во Франции являются «молодые люди от 14 до 20 лет с мигрантскими корнями». «Враждующие до этого друг с другом (в первую очередь, за сферы влияния) черные и арабские банды объединились против сил правопорядка и коренного населения, т.е. по этническому признаку. А в качестве идеологической основы большинство бандитов используют религиозные лозунги», – подчеркнул он, отметив, что «нынешние беспорядки отличаются от предыдущих своей мотивированностью».

При этом Кабанов пояснил, что «Москва и ряд других городов нашей страны уже практически окружены сформировавшимися этническими анклавами» и проблема уже достигла «всероссийского масштаба». «Несмотря на официальное признание этнических анклавов угрозой национальной безопасности, никаких реальных системных мер со стороны региональных органов власти (за редким исключением) и органов правопорядка не предпринято», – констатировал он.

«Угроза не просто остается, она с каждым днем только усиливается. И немалую роль в ней играют преступные группы, состоящие из агрессивно и русофобски настроенных молодых людей от 14 до 20 лет. Количество массовых драк, уличных преступлений, изнасилований, совершаемых этой категорией, растет вместе с их амбициями и ощущением своих возможностей. Т.е. всё четко развивается по французскому сценарию только с ещё худшими для нас перспективами. Поэтому надо пытаться учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать страшные свои», – заключил Кабанов.

Напомним, 27 июня во Франции начались масштабные акции протеста и погромы в пригородах Парижа после убийства полицией 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании.

Москва, Мария Соколова

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