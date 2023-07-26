В Подмосковье мигрант изнасиловал 9-летнюю девочку

В подмосковном Раменском 60-летнего гражданина Узбекистана задержали по обвинению в надругательстве над девятилетней девочкой. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по п. б ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемый, находясь в подвале дома, «совершил преступление против половой неприкосновенности 9-летней девочки», говорится в сообщении.

В настоящее время гражданин Узбекистана задержан. Ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребенком. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Как отметили в ведомстве, после поступления в правоохранительные органы сообщения о нападении на школьницу сотрудники полиции провели рейды в местах проживания мигрантов. В ходе проверок установлены девять граждан ближнего зарубежья, находившихся на территории России нелегально. Они будут высланы на родину.

Москва, Наталья Петрова

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