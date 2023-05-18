СК возбудил дело по жалобам жителей Котельников на произвол со стороны мигрантов

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после появления в соцсетях видеообращения жителей Котельников на массовое нарушение законодательства иностранными мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации, изложенной в обращении жителей одного из микрорайонов города Котельники о нарушении их прав и возможных нарушениях миграционного законодательства со стороны должностных лиц, возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) для тщательной проверки следственным путем всех изложенных доводов», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что глава следственного отдела по городу Люберцы Анатолий Филькин провел прием инициативной группы граждан. По результатам встречи будут даны дополнительные указания и поручения.

Кроме того, следователями совместно с сотрудниками миграционной службы и органов внутренних дел осуществлен выезд в микрорайон.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела.

Ранее группа жителей Котельников записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором говорится о многочисленных правонарушениях со стороны мигрантов. По словам авторов ролика, местные власти игнорируют их жалобы, а сил полиции недостаточно для наведения порядка.

Жители пожаловались на создание мигрантами ОПГ, множественные нарушения правил дорожного движения, незаконную и постоянно расширяющуюся торговую деятельность, «резиновые» квартиры, куда заселяется большое число мигрантов, приставания к несовершеннолетним девочкам и угрозы.

В частности, в ролике пожилая женщина рассказывает, что своих внуков она вынуждена провожать до школы и обратно, поскольку мигранты часто агрессивно себя ведут.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»