Решетников призвал более активно привлекать мигрантов в Россию из-за дефицита кадров

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал крайне низкий уровень безработицы в стране аномалией, которая тормозит отечественную экономику, основной проблемой которой является дефицит кадров. Такое заявление прозвучало на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов. По мнению главы МЭР, для решения проблемы нехватки кадров необходимо расширять нацпроект по повышению производительности труда и более активно привлекать мигрантов в экономику.

По оценке Росстата, безработица в России в июле вновь обновила исторический минимум, сократившись до 3%.

«Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – полагает глава Минэкономразвития (цитата по «Прайм»). По его словам, проблема дефицита кадров стоит и на количественном, и на качественном уровне.

В связи с этим Решетников заявил, что для решения этой проблемы нужно расширять нацпроект по повышению производительности труда и более активно привлекать мигрантов в экономику.

«Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытый рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения. Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику», – подчеркнул министр.

Глава МЭР при этом указал, что Центральная Азия – это активно растущий регион, где много рабочих рук. По словам Решетникова, Россия находится в очень жесткой конкуренции за рабочую силу из этого региона с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.

«Мы там активно инвестируем в русские школы. Но все это необходимо превращать в осознанную политику по удержанию в России талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике. Не надо думать, что они и так сюда приедут», – отметил министр.

Ранее Институт экономической политики имени Гайдара (ИЭП) в ходе опроса выяснил, что 42% российских промышленных предприятий столкнулись с нехваткой кадров. Это максимальный показатель с 1996 года. Еще три месяца назад о кадровом дефиците сообщали 35% работодателей.

Вместе с тем, депутаты и общественники ранее заявляли об усугублении миграционных проблем в России. Они обращали внимание на рост преступлений, которые совершают мигранты. В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) РФ уже объявили о сборе предложений по противодействию «этническим анклавам», появление которых в России неизбежно приводит к конфликтам и росту преступности.

Москва, Наталья Петрова

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