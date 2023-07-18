Медведев отметил дефицит кадров в военно-промышленном комплексе страны

Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» во вторник, 18 июля, отметил дефицит кадров в военно-промышленном комплексе страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Нужно обсудить вопрос подготовки специалистов на базе средних технических образовательных учреждений. В данном вопросе необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил. …Я регулярно такие совещания провожу на самых разных оборонных предприятиях. Да, они получили большие заказы, но далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. Потому что рост, что очень важно, конечно, для фронта, он увеличился в разы по всем направлениям».

«Я предлагаю обсудить ход выполнения поручения, которое касалось материально-технической базы самих предприятий, поиска кадров для наших предприятий, включая подготовку кадров на базе средних технических образовательных учреждений. Потому что многие востребованные специальности сейчас готовятся на базе этих учреждений, и мы должны к этому подключиться более активно», – отметил Медведев.

Зампред Совета безопасности также подчеркнул, что «мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед».

Москва, Иван Бабурин

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