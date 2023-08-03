Предприятия России заявляют о рекордном уровне нехватки кадров

Промышленные предприятия России зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Опрос проводил Институт экономической политики имени Гайдара (ИЭП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42% компаний заявили, что у них некому работать. Это максимальный показатель с 1996 года. Например, 3 месяца назад о кадровом дефиците сообщали 35% работодателей.

ИЭП проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 тыс промышленных предприятий с 1992 года. Им задают вопросы о текущих оценках и прогнозах спроса и выпуска, обеспеченности комплектующими, запасах готовой продукции, дефиците мощностей и кадров, ценовой и кадровой политике.



«Показатели достаточности персонала и производственных мощностей оцениваются раз в три месяца. Вопрос о достаточности кадров был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами, – пишет РБК со ссылкой на бюллетень опросов. – В июле 2023 года избыточность кадров испытывали лишь 2% предприятий. В результате баланс показателя («более чем достаточно» минус «недостаточно») рухнул за квартал до минус 40 пунктов, чего никогда не было за 28 лет».

Сообщается, что ситуация обострилась в январе 2022 года, когда экономика начала восстанавливаться после ковидного кризиса. Тогда на нехватку сотрудников жаловалось каждое четвертое предприятие. Глубину кадрового голода усилили антироссийские санкции, активизировавшие импортозамещение, интенсификация гособоронзаказа и частичная мобилизация усилили. Так, в октябре 2022 года доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%. В январе 2023 года дефицит немного снизился – до 27%, однако в апреле вырос до 35%.

«В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда», – говорят аналитики. Особенно это касается квалифицированных рабочих.

На рекордный дефицит кадров российских компаний (не только промышленных) обращали внимание и в Центробанке, отмечает РБК. По итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой (минус 18 баллов) с начала наблюдений ЦБ, то есть с 1998 года. Наиболее острую нехватку кадров отмечали обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.

По информации Росстата, уровень безработицы в июне обновил рекордный минимум и составил 3,1%.



Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская обращает внимание: с методологической точки зрения опросы работодателей показывают не всю картину проблем на рынке труда, а трудности со сложно заполняемыми рабочими местами: «Причин существования сложно заполняемых рабочих мест две. Со стороны предложения – на рынке нет работников нужной квалификации или специальности. Вторая причина – работодатель предлагает вакансии непрестижные, с недостаточным уровнем оплаты труда, словом, неинтересные для работников, которые потенциально могут их заместить».



При этом объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза. Другой вопрос, что часто предприятиям нужен не просто выпускник технического колледжа, а специалист с достаточно высоким разрядом, для подготовки которого необходимо время, подчеркивает эксперт.



Москва, Игорь Юров

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