«Катастрофический характер»: в Госдуме оценили миграционную политику в России

Миграционные проблемы в России приобретают катастрофический характер. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, обратив внимание на рост преступлений, которые совершают иностранцы и новые российские граждане.

«Это касается не только Москвы, крупных городов, но касается в целом ситуации по стране. Участились случаи конфликтного поведения мигрантов, в том числе, гастарбайтеры и люди, которые получили российское гражданство. И все больше и больше в обществе возникает вопросов по поводу того, а что, собственно, государство – как защищает интересы граждан перед вот этой агрессией, непониманием перед разностью менталитетов разных народов, которые к нам сюда приезжают с благими целями, но, тем не менее, количество преступлений, которое растет с участием мигрантов, просто уже катастрофический характер принимает», – заявил Кузнецов.

Как считает парламентарий, в настоящее время отсутствует возможность «привести нашу миграционную политику в актуальное состояние». «Есть национальная стратегия миграционной политики до 2025 года, в которой основной целью является, по сути, чтобы привлекать квалифицированную рабочую силу. Это очень хорошая, благая цель, но, тем не менее, объем мигрантов, которые сегодня приезжают в Россию, и гастарбайтеров говорит о том, что на самом деле страна стоит перед необходимостью регулирования этого процесса, большого количества неквалифицированной рабочей силы, неграмотных людей, которые не знают ни историю, ни правила, ни культурные аспекты жизни России, не знают русского языка. И вот с этим со всем что-то нужно делать», – подчеркнул он.

«Совсем недавно у нас с отчетом в Госдуме было Агентство по делам национальностей, руководитель которого прямо сказал, что у Агентства нет полномочий на те или иные вопросы, связанные вот с этими конфликтами и миграционными вопросами. Миграционная служба тоже выполняет техническую роль. И так далее смотрим по всем ведомствам и приходим к выводу, что у нас сегодня в России нет ответственного лица даже, не просто органа, а ответственного лица, которому можно было адресовать эти вопросы. Это первый и большой изъян, который нужно устранять», – полагает депутат.

«Стране нужен отдельный ответственный орган, который будет заниматься актуальной миграционной политикой, а не только привлечением высококвалифицированной рабочей силы. И второе, должно появиться ответственное лицо в государстве, потому что как мы здесь в Госдуме видим, нет у правительства сегодня ответственного чиновника за этот вопрос», – подытожил Кузнецов, добавив, что фракция «эсеров» готовит ряд законопроектов для актуализации миграционной политики.

Стоит отметить, что на проблемы с мигрантами неоднократно обращали внимание в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) РФ, где уже объявили о сборе предложений по противодействию «этническим анклавам», появление которых в России неизбежно приводит к конфликтам и росту преступности.

Москва, Мария Соколова

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