Московские рестораны испытывают «жутчайшую нехватку» кадров

Московские рестораны испытывают острый кадровый голод после ослабления рубля, которое привело к оттоку мигрантов из России, пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли.

«На ресторанном рынке Москвы жутчайшая нехватка кадров. Поваров просто нет», – констатировал основатель сети ресторанов Станислав Лисиченко.

Как отмечается, общепиту не хватает не только поваров, но и барменов, сотрудников клининга. Сейчас по Москве нехватка сотрудников около 20-30%. Участники рынка говорят, что «такого вакуума не было никогда».

Острая проблема нехватки кадров ощущается с июня 2023 года. Кроме оттока мигрантов из-за ослабления рубля, на рынке труда сказались последствия специальной военной операции на Украине – кто-то «испугался», кто-то был мобилизован, а кто-то, в том числе и «новые граждане России», ушли добровольцами.

Последним «гвоздем в крышку гроба ресторанного рынка труда» стали новые осенние открытия ресторанов, которые «платят абсолютно любые деньги, чтобы просто набрать людей и открыться»: зарплаты линейного повара в еще не открывшихся ресторанах могут доходить до 4 тысяч рублей за смену.

Москва, Светлана Антонова

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