Ресторанный бизнес в России активно привлекает мигрантов из-за нехватки работников

Российские заведения общепита испытывают кадровых голод. Рестораторам приходится все чаще привлекать мигрантов из стран СНГ. Об этом пишут «Известия».

По данным сервисов по поиску работы, число вакансий по популярным специализациям трудоустройства мигрантов выросло более чем на 70% с начала 2023 года. При этом спрос на поваров, официантов и другой основной персонал общепита вырос на 75%. Курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике ищут на 70% активнее.

По словам предпринимателей, особая нехватка ощущается на должностях поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. В России нет людей без работы, которым могут быть интересны вакансии на ресторанном рынке, а переучиваться на новые профессии люди не готовы, да и причины для этого у них отсутствуют.

Для привлечения иностранной рабочей силы ресторанные компании делают рекламные объявления на телевидении в странах СНГ. Работодатели предлагают расширенный соцпакет и более высокую зарплату. Конкуренция между разными отраслями за персонал приводит к вынужденному повышению заработных плат, уточнили представители бизнеса. Компании с начала года проиндексировали выплаты дефицитному персоналу до 16%.

Москва, Зоя Осколкова

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