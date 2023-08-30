«Пятая колонна» в России пошла в решительный бой: исключение Пушкина из ЕГЭ является преступлением

«Пятая колонна» в России мобилизовалась и пошла в последний бой, пытаясь уничтожить русскую культуру на фоне навязанного Западом мифа, что россиянам есть за что каяться. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, комментируя скандал вокруг сокращения русских классиков в новой программе ЕГЭ по литературе. По его оценке, организаторы и исполнители такого решения являются врагами русского народа и России.

«Это все показательная тема из той же оперы, что и «Ельцин-центр». Это пена 90-х годов начала разрушения СССР, которая еще осталась наверху и плавает. На фоне того, что у нас идет конфликт с Западом, что у нас идет фактически вопрос о самоидентичности, потому что Запад продемонстрировал, что мы его интересуем только в качестве ресурса для поедания… Я бы впрямую сказал, что фактически это действие «пятой колонны» так называемой», – полагает Неживой.

Политолог обратил внимание, что на фоне исчезновения классиков из списка литературы к ЕГЭ, в нем есть имена писателей, которые продвигают навязанные Западом мифы. «Учитывая наличие там произведений таких людей, которых уже публично осудили как очень негативных и не соответствующих правде, как [Александр] Солженицын, могу сказать, что наличие в системе образования до сих пор таких людей, как [глава Минобрнауки в 2004-2012 гг Андрей] Фурсенко и [министр культуры в 2012-2020 гг Владимир] Мединский (оба в настоящее время являются помощниками президента РФ, – прим. ред.), они ни к чему хорошему нашу культуру не приведут. Недавно даже Папа Римский в послании русским католикам упоминал, чтобы они гордились русской культурой, что они наследники ее, что такие великие люди в этой культуре были», – пояснил он.

«Вопрос к самому ЕГЭ конечно же остается. Его бы тоже отменить и вернуться к более нормальной системе. Но вопрос в том, что убрать элементы культуры под шумок и вставить туда элементы фактически навязанного нам мифа о том, что мы плохие, – даже, помните, был момент, когда мы каяться пытались. Сейчас Запад это не требует в открытую, но по факту все эти произведения Солженицына и иже с ним как раз из той оперы», – подчеркнул эксперт.

При этом, как считает Неживой, вопрос с последними изменениями в программе ЕГЭ надо ставить шире. «На данный момент это можно лечить инициированием публичной дискуссии по этому вопросу. А потом не просто вернуть русских классиков, а я бы ставил вопрос шире – найти ответственных за то, что сейчас пытаются сделать с нашей культурой. То есть по факту, это преступники, враги нашего народа и нашей страны», – заявил политолог.

«Идет война! На фоне того, что у нас идет идентифицирование, это «пятая колонна» пошла в последний бой. Тут уже отступать некуда. Они фактически клич кликнули, как вот то мистическое действие борьбы добра и зла, фактически зло мобилизовалось и пошло. Это иначе никак назвать нельзя. Эти люди даже близко не должны иметь отношения к образованию. Я помню заявление Фурсенко, что нам не нужны творцы, нам нужны потребители. Этот человек до сих пор наверху находится», – заключил Неживой.

Ранее в России разгорелся скандал, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков русской литературы, а также «Слово о полку Игореве». В Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре опровергли эту информацию, пояснив, что из образовательной программы не исключено ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, которые изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ. В ведомствах отметили, что для выполнения заданий ЕГЭ традиционно дается возможность привлекать не только произведения за 10-11-й классы, но и изученную до этого программу.

Комментируя это разъяснение, в экспертном сообществе подчеркнули, что итоговая аттестация по другим предметам включает объем знаний за все годы обучения, и только литература разделена по периодам, что является «абсолютным нонсенсом».

Профильный комитет Госдумы направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с призывом разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали русских классиков. Сам Кравцов также попытался опровергнуть выводы экспертов.

Москва, Мария Соколова

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