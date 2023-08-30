«Это в страшном сне нельзя представить»: министр просвещения РФ прокомментировал скандал вокруг русских классиков

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с опровержением информации о исключении классиков русской литературы из Единого госэкзамена. «Те заявления, которые прозвучали о якобы исключении Пушкина, Лермонтова, не соответствуют действительности. Это в страшном сне нельзя представить», – сказал он в интервью «Соловьев Live».

«Просто, когда, я так понимаю, увидели демоверсию, не обратили внимание, что проверка знаний произведений наших классиков, выдающихся классиков и XVIII века, начала XIX века происходит в рамках экзамена в 9-м классе. В старшей школе – это было, кстати и в советское время – изучаются произведения конца XIX века, XX век, и в ЕГЭ проверяются знания этих произведений», – пояснил Кравцов.

При этом министр обратил внимание, что экзамен по литературе состоит из двух частей: помимо проверки знаний самих произведений, есть сочинение. «И вот как раз темы сочинений основываются на нашей классике – на произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского. Также есть сочинения, которые пишут все 11-клакссники, потому что литературу (на ЕГЭ) сдают порядка 15%... все 11-классники пишут в декабре сочинение. Темы сочинений также на основе наших выдающихся поэтов и писателей, в том числе и Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Толстого», – отметил Кравцов, заверив, что современная система школьного образования в России становится единой и возвращается к лучшим советским традициям.

Ранее экспертное сообщество после изучения кодификатора ЕГЭ от Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) выразило возмущение, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков русской литературы, а также «Слово о полку Игореве». Официальные пояснения, что знания русской классики у школьников проверяются в рамках других экзаменационных испытаний, кроме ЕГЭ, экспертов не устроили. Один из главных доводов: ЕГЭ – это проверка всего школьного курса по отельному предмету, а не программы за 10-11 классы.

Москва, Светлана Антонова

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