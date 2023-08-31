Кремль отказался вмешиваться в скандал с исключением Пушкина из ЕГЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал вмешиваться в скандал вокруг исключения произведений Пушкина и Лермонтова и других русских классиков из кодификатора единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе.

«Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее в России разгорелся скандал, что из списка произведений к ЕГЭ по литературе в 2024 году исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков русской литературы, а также «Слово о полку Игореве». В Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре опровергли эту информацию, пояснив, что из образовательной программы не исключено ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, которые изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ. В ведомствах отметили, что для выполнения заданий ЕГЭ традиционно дается возможность привлекать не только произведения за 10-11-й классы, но и изученную до этого программу.

Комментируя это разъяснение, в экспертном сообществе подчеркнули, что итоговая аттестация по другим предметам включает объем знаний за все годы обучения, и только литература разделена по периодам, что является «абсолютным нонсенсом».

Профильный комитет Госдумы направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с призывом разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали русских классиков. Сам Кравцов также попытался опровергнуть выводы экспертов.

По оценке политолога Алексея Неживого, такие решения властей можно считать вредительством и даже преступлением, а авторов и исполнителей такого решения называют «пятой колонной», которая пошла в последний бой под знаменами навязанных Западом мифов.

Москва, Мария Соколова

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