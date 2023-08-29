Пушкин и Лермонтов оказались в опале: новые стандарты Минпросвещения РФ наносят вред России

Новый вариант итоговой аттестации выпускников школ по литературе направлен во вред России и подтверждает глупость и бессмысленность единого госэкзамена (ЕГЭ). Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя последний кодификатор ЕГЭ от Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), из которого исчезли произведения русских классиков, в том числе Пушкина и Лермонтова. По его оценке, без отмены ЕГЭ решить вопрос с качеством образования не удастся.

«Всецело поддерживаю усилия ФИПИ, направленные на то, чтобы показать, что ЕГЭ – это глупый, бессмысленный, вредный способ аттестации учащихся. Все действия ФИПИ просто подчеркивают, что они направлены не на то, чтобы ученик получал знания, а на то, чтобы у ФИПИ был хороший отчет по аттестации. То есть как бы телега поставлена впереди лошади – о знаниях мы не говорим вообще. Более того, мы еще и специально подчеркиваем, что эти знания никому не нужны», – констатировал Данилин.

В этой связи политолог обратил внимание на низкий уровень знаний выпускников школ по литературе, что вредит и им самим, и стране в целом. «Литературу (по ЕГЭ) выбирает очень мало детей, поскольку понимают, что сдать этот предмет практически нереально, когда там всякие «Умберто Эки». Но при этом мы же понимаем, если люди не сдают профильно предмет, они его в принципе не учат – не нужно его учить. Соответственно, у нас получается из школ выходят люди, которые массово – а я напомню, что 40 тысяч примерно сдает литературу из 730 тысяч – то есть 690 тысяч детей, которые выходят из школы, литературу не знают в принципе, ничего не читали и нечего не хотели читать. Вот это усилия ФИПИ. Я рукоплещу им, потому что они выпустили вот уже несколько поколений детей, которые ничего не читают и культурный бэкграунд которых минимален», – подчеркнул он.

«Это работа, направленная во вред РФ, выполняется ими с приложением всех усилий, которые были бы достойны намного лучшего приложения. Изменить ситуацию можно только отменив ЕГЭ, остальное все паллиатив – мертвому припарки. Можно сколько угодно убирать Солженицына из программы, еще что-то там делать, но когда у вас есть ЕГЭ, все это делать бессмысленно», – заключил Данилин.

25 августа на сайте ФИПИ были опубликованы проекты документов, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 года. Из перечня программы для подготовки к этому экзамену по литературе исчезли произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, а также других классиков и даже «Слово о полку Игореве». Разгорелся серьезный скандал. В экспертном сообществе называли специалистов ФИПИ не просто некомпетентными и непрофессиональными, а обвиняли в «самой настоящей диверсии против русской культуры».

Накануне, 28 августа, Рособразование в своем телеграм-канале пояснило, что проекты документов по структуре и содержанию КИМ ЕГЭ 2024 года обновлены с учетом утвержденных Минпросвещения в 2022-2023 году федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также федеральных образовательных программ. «Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, проверяется в ОГЭ по литературе. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10 и 11 классах, но это не значит, что знание Пушкина уже не понадобится на ЕГЭ. В проекте демонстрационного варианта ЕГЭ по литературе, опубликованном на сайте ФИПИ, показаны примеры двух заданий (из 11 в КИМ по литературе), где к произведениям классиков периода становления русской литературы понадобится обратиться. Это задание 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и задание 11 (сочинение), которое нужно написать на примере произведений предложенных на выбор авторов», – пояснили в Рособразовании.

Комментируя это разъяснение, в экспертном сообществе подчеркнули, что итоговая аттестация по другим предметам включает объем знаний за все годы обучения, и только литература разделена по периодам, что является «абсолютным нонсенсом».

Вчера из Госдумы был направлен депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с призывом разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали русских классиков.

Москва, Мария Соколова

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