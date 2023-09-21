Саботаж и катастрофа: топливный кризис больно ударит по всей экономике РФ

В России следует ожидать катастрофических последствий после повышения цен на автомобильное топливо. Как заявил депутат Госдумы Алексей Куринный, дефицит дизтоплива при избыточном производстве является саботажем, за которым должна наступить ответственность.

Парламентарий обратил внимание, что депутаты требовали ответа, но на вопросы – почему растут цены, когда прекратится рост цен и что это спровоцировало? – не получили. «Замминистра энергетики весьма противоречиво, на наш взгляд, пытался представить нам причину такого стечения обстоятельств. То ли это падение курса рубля, то ли это более выгодный вариант продажи топлива за границу, то ли это просчеты самого министерства. Но в любом случае, конкретного четкого ответа мы не получили», – констатировал Куринный.

При этом депутат подчеркнул, что оказались невыполненными обещания Минэнерго РФ, что «в течении нескольких дней ситуация будет стабилизирована».

«Новые пришли данные. К большому сожалению, дефицит не ликвидирован, а только нарастает в южных районах, где как раз сейчас идет посевная и заканчивается уборочная. И по большому счету это нанесло колоссальный удар сегодня по экономике сельского хозяйства, но безусловно это отразится на экономике всех остальных отраслей, потому что стоимость топлива лежит практически в стоимости любого товара и любой услуги на территории РФ», – подчеркнул он.

«Мы понимаем, конечно, желание минфина или правительства заткнуть дыру дефицита (бюджета) за счет падения рубля. Мы абсолютно убеждены, что оно было сделано искусственно – удастся уменьшить на 1,5-2 трлн рублей, но не только за счет сверхдоходов нефтеперерабатывающих компаний, что было бы правильно, на наш взгляд, но и за счет того, что упадут реальные доходы и возрастут расходы наших граждан. Потому что падение курса рубля безусловно отразится на состоянии наших домохозяйств, потому что, к сожалению, большая часть сегодня товаров, которые наши граждане потребляют, импортируются из-за рубежа. И, безусловно, падение курса рубля отразится на их стоимости», – отметил Куринный.

В этой связи парламентарий назвал сложившуюся ситуацию катастрофой, ответственных за которую, по его мнению, никто искать не будет. «Подобный подход при наличии у правительства всех инструментов для сдерживания цен на ГСМ, для грамотной политики и в рамках введения пошлин – соответствующий инструмент есть у правительства, и в рамках работы с демпфером – этот инструмент точно также предоставлен правительству – на наш взгляд, эта работа была провалена. Это привело к неадекватному росту цен, к дефициту, это приведет к провалам в экономике, безусловно, не только в сельском хозяйстве. И, безусловно, за это должны ответить конкретные лица. Вчера много говорилось о фамилии, имени, отчестве, об ответственности, приводились слова Сталина, но такое ощущение, что все-таки основные виновные лица уйдут от той ответственности, которая должна, на наш взгляд, наступить, потому что совершенно непростые там элементы. Это фактически катастрофа, которая произошла на территории всей РФ», – заявил он.

«При том, что еще произошел рост производства нефтепродуктов практически на 6% и при этом возник дефицит. Это значит, что топливо, которое производилось в РФ, по выгодным ценам уходило за рубеж и никто этому не мешал, более того, скорее всего, содействовал. И та ситуация, с которой мы столкнулись еще и в рамках остановки половины нефтеперерабатывающих предприятий, может граничить с экономическим саботажем, который произошел в важное время для нашей страны», – заключил Куринный.

Ранее сегодня правительство в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке ввело временное ограничение на его экспорт. Чуть раньше были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов.

Надо отметить, что биржевые цены на бензин и дизтопливо в среду, 21 сентября, вновь заметно снизились. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-92 упала на 5,74% – до 61 883 рублей за тонну, Аи-95 стал дешевле на 3,97% – 66 521 рубль за тонну. Цена дизтоплива снизилась на 2,15% – до 71 869 рублей за тонну.

В последние месяцы стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды. Дорожало топливо и на заправках. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснял такую ситуацию отсутствием системных мер для стабилизации цен, а постоянной сменой «правил игры» со стороны минфина РФ.

Москва, Мария Соколова

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