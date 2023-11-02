В Госдуме обвинили Центробанк в нарушении Конституции РФ и поддержке антироссийских санкций

Центробанк РФ повышением ключевой ставки до 15% поддерживает санкционную политику недружественных стран в отношении России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, за девальвацию рубля на 80% руководство Центробанка надо не просто отстранить от должности, а привлечь к ответственности за нарушение Конституции РФ.

«У нас продолжается введение санкций нашими государственными органами, такими как Банк России в отношении РФ. Потому что ни чем иным, как поддержкой санкций недружественных стран повышение ключевой ставки охарактеризовать нельзя. Производственники просто воют – в три раза упали заказы после поднятия казалось бы всего на 2% ключевой ставки», – констатировал Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что вся бюджетная и финансово-экономическая политика внутри России направлена на поддержку узкой группы и без того богатых людей. «Непонятно – кто за кого и против кого. Послушаешь их с трибуны главной – все заботятся о России, о народе. Но в реальности происходит другое. Нынешний бюджет, где опять пошли навстречу шантажу нефтяных компаний и вернули акциз 3,259 трлн рублей. Мы считаем, что это шантаж РФ, и ответом должна быть национализация энергетического сектора. Это резко усилит инвестиционные возможности страны, и помощь учителям, и инвалидам, и всем незащищенным слоям. Потому что, продавая на 25 трлн (рублей) ресурсов, в бюджет попадает не более 8-ми. Мы считаем, что это несправедливо. Вообще-то большинство должно получать большинство от сырьевой ренты, чего не происходит сегодня. Более того, у нас энергетика – это база любого современного производства… Себестоимость киловатт часа оказывается в Росгидро – 1 рубль. Получается, что если селянам продают по 8-9 рублей, они получают сверхприбыль с тех, кто кормит страну. Ну разве это справедливо?» – подчеркнул он.

«Центробанк должен быть Центральным банком России, а не филиалом ФРС (Федеральной резервной системы США). Он обязан выполнять Конституцию РФ. Я утверждаю, что сегодняшний Банк России грубо нарушает 75 статью Конституции, где записано черным по белому, что он отвечает за устойчивость рубля. Его ответственность, что он за год на 80% девальвировал валюту. В любой другой стране не только бы отстранили от должности, но и посадили в тюрьму за это. Мы при рассмотрении [в Госдуме Основных направлений] кредитно-денежной политики обязательно поставим эти вопросы и перед президентом, и перед Госдумой», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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