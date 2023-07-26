«Вылезла «пятая колонна», как тараканы»: Зюганов констатировал саботаж поставленных Путиным задач

«Пятая колонна» во властной элите России саботирует поставленные главой государства задачи, стимулируя обнищание, вымирание и раскол в обществе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги работы Госдумы в весеннюю сессию. По его оценке, в условиях «жесткой войны» обострились все противоречия и угрозы внутри России.

«Продолжается обнищание, вымирание… Раскол общества усилился, и ситуация в этом отношении с новейшими технологиями тоже продвигается крайне сложно. Мы считаем, что послание президента, в котором он поставил задачу выйти на мировые темпы развития и решить эти четыре главных вопроса, к сожалению, не реализуется в госбюджете, что всем уже очевидно. Хочу напомнить, что народ гибнет, когда он теряет свой путь развития. Мы потеряли свой путь развития в 91-м, когда нас силком затолкали на американизированный путь. Напоминаю всем, в том числе, национальным кадрам, за прошедшие годы русских стала на 22 млн меньше. Это государствообразующий народ, который в единстве держит нашу страну и от судьбы которого зависит судьба каждого из вас. Нас было почти 3% от населения планеты, сейчас мы уполовинились и продолжаем сокращаться ударными темпами. Причина – прежде всего социальная несправедливость, отсутствие перспективы и то ворье, которое собственность нахапало и даже не желает платить нормальные налоги», – заявил Зюганов.

В то же время лидер КПРФ высказал обеспокоенность по поводу «раздвоенности власти, решений, определения курса, что всегда ведет не к победе, а к поражению». «Слушаю президента и готов поддержать практически по всем ключевым позициям, и по тону, и по озабоченности, и по характеру, и по умению оперативно собирать и реагировать. Но я не вижу изменений после того, как он официально сказал, что капитализм зашел в тупик, нужен новый курс. Совершенно очевидно, что надо заниматься патриотическим воспитанием и трудовым, что надо бороться с «пятой колонной». Она сейчас вся как тараканы вылезла и куда ни ткнись эта «пятая колонна», и вокруг президента мельтешит с утра до вечера», – подчеркнул он.

«Мы топчемся на месте, если не откатываемся назад… [Премьер-министр РФ Михаил] Мишустин грамотно выступал, но он топчется в рамках той системы, из которой ничего невозможно выжать. Ничего! А приходит следующим его министр [финансов Антон] Силуанов и вам предлагает двигаться вперед, добиваться темпов, которые просит президент, решение предлагает, которого нет в области действительных чисел. Если у вас рубль подешевел за этот год на 70%, если у вас такая [ключевая] ставка, если монетизация 54%, если 44 тысячи предприятий в офшорах – они бы могли вам в казну дать 5 трлн [рублей], если вы не в состоянии взять налоги с олигархии, то каким образом, откуда это все может взяться? Никак не может, неоткуда – вам докажет любой экономист, специалист – неоткуда браться!» – констатировал политик.

«Вам показывают в пример 20 ведущих государств, а вы по-прежнему нам доказываете, что 16 242 [рубля] МРОТ – хорошо. Вон в Польше, в Литве в три раза выше. И 18% ничего не исправляют, которые вы обещаете, – это полюс 3 тысячи, меньше 20 [тысяч рублей]. Впроголодь! В мире 800 млн голодных и 2,4 млрд, которые недоедают. И мы туда все время добавляем в вымирающей стране. Я считаю, что проблема сбережения народа стоит просто ребром» – сказал Зюганов, обратив внимание, что его фракция предлагала решения, но парламентское большинство отказалось их рассматривать.

При этом политик привел оценку экспертов, что при нынешних внутрироссийских ценах на энергоносители, налогах, тарифах невозможно будет выйти на международные рынки, потому что отечественные изделия будут дороже. «Море нефти, газа, электричество есть… задушили всех!.. Вопрос решаемый абсолютно. Зачем вы деревню душите такими тарифами на электроэнергию?.. Это проблема не экономическая, а чисто политической воли», – подчеркнул лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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