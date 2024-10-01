Это бюджет поражения: Зюганов раскритиковал проект госказны правительства РФ

Проект федерального бюджета, который внесло правительство РФ в Госдуму, не сможет обеспечить развитие страны и её победу в противостоянии с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге в нижней палате парламента.

Политик обратил внимание, что глава государства потребовал выхода экономики на мировые темпы роста и выше, но в планах правительства речь идет о повышении только на 1,5%. «Тогда каким образом побеждать?! Если вы не в состоянии даже в нынешних условиях войны понять, что, не вкладывая в науку, производство, подготовку кадров, не мобилизуя ресурсы, невозможно решать вопросы победы!» – подчеркнул он.

«Победа решается совершенно другим способом. Учитесь у Ленина, учитесь у Сталина, учитесь у Компартии Китая, тогда будете побеждать», – констатировал Зюганов.

«Мы будем продвигать наш бюджет развития, который на 10 триллионов (рублей) больше, наши законы, которые требуют мобилизации ресурсов и подготовки качественных кадров, нашу социальную программу… А когда 10 миллионов человек получает 12-14 тысяч (рублей) и влачит голодное, жалкое существование, такой бюджет не может продвинуть страну вперед и обеспечить победу», – заявил лидер КПРФ.

По его словам, в ближайшее время будут встречи с руководством страны. «Я надеюсь, что оно отреагирует на наши конструктивные предложения», – заключил Зюганов.

Москва, Анастасия Смирнова

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