«Робкие шажки-полушажки» правительства не остановят большую войну против России – Зюганов

«Робкие полушажки», которые делает правительство РФ в финансово-экономической сфере, не уберегут Россию от большой войны, которую провоцирует Запад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его оценке, в кабинете министров не услышали слов главы государства Владимира Путина на эту тему.

«Президент наш почти 2,5 года назад на Валдайском форуме официально заявил, что капитализм зашел в тупик. И я надеялся, что после этого его правительство, все службы начнут брать энергично «лево руля». Этот курс обозначился и, глядя на то, что сегодня происходит в той же Америке или Европе, совершенно очевидно, что «лево руля» сегодня настолько актуально, что может нас уберечь от большой войны и большого пожара», – подчеркнул Зюганов.

«У нас выход и победа может быть только на пути социализации… Невозможно победить без социализации жизни, без изменений финансово-экономического курса. Те робкие шаги, которые делает наше правительство, которое берет «лево руля», абсолютно не достаточны. Казалось, замахнулись принять новый Налоговый кодекс. Вот у меня здесь «Советская Россия», которая показала опыт [президента США в 1933-45 гг Франклина] Рузвельта. Вначале один президент США ввел прогрессивную шкалу налогов. А Рузвельт ввел шкалу, которая достигла для супербогатых до 90%. Он их собрал и сказал: или вы будете платить, раскошеливаться и вносить свои деньги, чтобы я помог тем, кто обнищал, накормил голодных, организовал госпрограммы и снова восстановил Америку, или мы потеряем страну, и вы потеряете свои головы. Самое удивительное, все 50 самых крупных капиталистов Америки согласились и отдали половину своих средств», – отметил Зюганов.

«Мы вот опубликовали дивиденды наших 50 олигархов: за прошлый год составили 1,34 трлн (рублей), и они ничего не платят даже в кассу, чтобы одержать победу на фронтах войны против Русского мира. На что они надеются? Они не берут пример ни с кого и не слышат тех ребят, которые с нашивкой на рукаве «СССР» сражаются на передовой… Эти робкие шажки-полушажки (правительства) не решают проблем», – заявил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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