В Госдуме до сих пор действует прозападная «пятая колонна»

«Пятая колонна» до сих пор продолжает действовать в Госдуме, «торпедируя» важные инициативы президента РФ Владимир Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в нижней палате российского парламента. По его оценке, нынешнее противодействие со стороны государства в условиях военных действий явно не достаточно.

«Президент чётко указал, что для победы требуется максимальная мобилизация, научно-технический прогресс и прорыв технологий, одолеть обнищание и вымирание страны. Полностью солидарны с этой идеей… Но одновременно эта война показала, что за три года мы пока не получили преимущество в воздухе, хотя обязаны были иметь, начиная от космоса, включая дроны. Она показала, что олигархат абсолютно не патриотичен, он не хочет платить даже нормальные налоги. Она показала, что «пятая колонна» в нашей стране распоясана для нельзя и продолжает торпедировать нормальную работу в Думе», – подчеркнул политик.

«Откуда появились законы, по которым надо ЕГЭ втаскивать в профтехобразование, тем самым лишить возможность получить нашим заводам квалифицированные, достойные кадры? Они решили ликвидировать низовую систему управления советов – это вообще преступление против российской государственности!.. И так можно повторять по списку. На мой взгляд, поворот к новому курсу социализма и справедливости не только назрел, но и перезрел», – заявил Зюганов, напомнив о высказывании главы государства о тупике капитализма.

«Мы проигрывали тогда, когда торжествовала «пятая колонна», когда она предала нашу страну в 90-е, когда и сегодня она тащит на престол, в том числе и в кадровой политике, тех, которые ничего не создали, ничего не умеют и ничего не доказали. Я надеюсь, что подготовка к 80-летию Победы приобретет новые характеристики», – констатировал политик.

«Мы обязаны вернуть Сталинграду его героическое имя: сражались за Сталинград, умирали за Сталинград, получали награды за Сталинград… Мы должны закрыть «гадюшник» Ельцина и все сделать для того, чтобы патриотическое воспитание стало главным содержанием работы всех учебных заведений. Мы обязаны четко сказать: аккумулируя ресурсы, мы решаем главные проблемы – обеспечить победу, социальные гарантии, грамотное образованное воспитанное поколение… И тогда мы прорвемся к новым победам», – считает лидер КПРФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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