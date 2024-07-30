«Политика в никуда…» Финансово-экономический блок правительства и Центробанк не выполняют поручения Путина

Министерства финансов и экономического развития, как и Центробанк РФ, не выполняют поручения главы государства Владимира Путина, которые были озвучены в Послании Федеральному Собранию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его оценке, нынешняя финансово-экономическая политика – это «политика в никуда».

«Финансово-экономический блок не понимает сложившейся ситуации, и [премьер-министру Михаилу] Мишустину пока не удалось заставить его выполнять послания и указы президента. Невозможно выйти на мировые темпы развития – а в прошлом году мы вышли – если будет 18% (ключевая) ставка, монетизация 53% от необходимых 100% и обесценивание рубля до 70%. Кто бы мне что ни объяснял, нет такого способа выйти на мировые темпы при такой финансово-экономической политике», – констатировал Зюганов.

Политик подчеркнул, что меры Центробанка по борьбе с инфляцией являются неэффективными. «Можно что угодно болтать про инфляцию, но каким образом вы собираетесь побеждать инфляцию, если вы вздули ставку, при которой невозможно взять кредит, если все доходы и прибыль его (производства) должна уходить на эти цели? Каким образом? Это в условиях на 60% износа труб, в том числе, в ведущей газовой отрасли, не говоря о ЖКХ, где есть в ряде регионов до 90% (износа труб). Мы считаем, что это политика в никуда! Ее немедленно надо отменять», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Это касается и нищеты граждан. Каким образом можно спасать страну вымирающую, если у вас нищает население? Вот, мы повысили на 18% прожиточный уровень. Минимальная зарплата стала 19 242 рубля. Открываю 2025 год – будет 22 440 рублей. Предлагаю тем, кто это вводит, попытаться прожить месяц на эти деньги при том, что цены взлетели на хлеб в 2 раза, на медицинские услуги – в 3-4 раза и на (тарифы) ЖКХ – такая же картина. И когда они (финансово-экономический блок) рассказывают, что можно при такой политике выжить – это полная чушь! Надо принимать меры. Они известны. Академия президента давно сказала, что прожиточный минимум должен быть 32-35 тысяч, и то будешь концы с концами еле сводить. Не годится это дело», – считает Зюганов.

«Каким образом иметь многодетную семью, если вы этой семье не даете выжить? Как только родит (семья) первого ребенка – четверть (из таких семей становятся) нищие, второго ребенка – две трети нищие, третьего – почти все нищие. Причем, все говорят – страна вымирает, надо исправлять и не хотят исправлять», – констатировал политик.

Кроме того, Зюганов заявил, что «не бывает стабильности при нерегулируемой миграции», и привел в пример созданную в Белоруссии систему привлечения кадров из-за рубежа. «Нужны кадры – составили список, послали специалистов в Среднюю Азию, договорились… Заключили договоры, привезли – рабочее место, койка в общежитии, договор и открытая зарплата. Отработал 2 года, если нужен этот специалист, заключаешь дальше, если не нужен – билет домой с благодарностью… А у нас вокруг Москвы бегает несколько миллионов человек, половина не говорят по-русски, и говорят, что это все правильно. Это неправильно, недопустимо и надо принимать срочные экстренные меры», – заявил Зюганов, заключив, что «ситуация требует утроения сил по всем направлениям».

Москва, Мария Соколова

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