Назревает «левый поворот»: Зюганов призвал «Единую Россию» не «срамить» решения президента

В России назревает «левый поворот» во внутренней политике, который пора признать, в том числе, «партии власти». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его оценке, принятый парламентским большинством федеральный бюджет на этот год был «посрамлен» посланием главы государства.

«Сегодня вызревает качественно новый курс – курс левого руля. Президент признал уже, что капитализм зашел в тупик. Мы предложили программу не просто вывода из этого тупика, а бюджет развития. Сейчас Дума приступает к подготовке этого бюджета на будущее. Я попросил бы «Единую Россию» вернуться к нашему бюджету, который на 10 трлн больше, чем тот, который утвердила «Единая Россия», и который оказался посрамлен. Уже в послании президента были сформулированы позиции по поддержке научно-технического прогресса, военно-промышленного комплекса и ЖКХ, которые потребовали дополнительно 7 трлн рублей. В нашем бюджете уже есть 10», – пояснил Зюганов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик полагает, что все решения в стране должны быть направлены на обеспечение победы, что не отражается в проходящей сейчас донастройке налоговой системы. «Надо было уже и в законе о налогах провести политику дальше. Сделали 2 шага вперед, 3 – вбок и полтора – назад. В результате, если вы сейчас откроете, какие дивиденды получила наша олигархия за прошлый год, вы просто ахнете: даже в условиях войны они хапнули 1,3 трлн (рублей) с лишним. Я взял 50 главных богачей России и разделил – каждый хапнул в среднем по 27 млрд рублей. Могли бы спокойно поделиться, а не утверждать налоги для них в 15%, как для нищего учителя или врача», – подчеркнул лидер КПРФ

«В политике в условиях войны надо принимать решения, которые полностью обеспечивают нашу победу. А победу нашу обеспечат при одном условии, если поймут, что в рамках той системы, которую нам навязали англосаксы, разрушив советскую страну, расстреляв советский парламент и предложив либеральный воровской капитализм а-ля Ельцин-Гайдар-Чубайс и вся эта ЦРУ-шная команда, никого победить невозможно. Вы не можете, работая по их правилам, обеспечить победу. Не можете обеспечить такой потенциал, который у них (на Западе) есть. У них в 10 раз выше», – констатировал Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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