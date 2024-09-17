«Здесь недалеко и до большой беды…» Зюганов заявил, что «Единая Россия» поставила подножку всей стране

Партия «Единая Россия» поставила подножку всей стране, отказавшись от полноценного диалога и реального сплочения общества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на брифинге перед первым осенним заседанием Госдумы. По его словам, действия партии власти во время прошедших региональных выборов стали очень плохим сигналом.

Зюганов обратил внимание на повышение уровня тревожности населения, который снова приближается к 50-процентной отметке. По его словам, россияне обеспокоены, прежде всего, «военно-политической ситуацией, бурным ростом цен, коррупции и нерегулируемой миграции».

«Мы внимательно изучали эти темы и, завершая сессию (Госдумы), я выступал и сказал, готовы с «Единой Россией» максимально обсудить наши предложения, которые позволили бы обеспечить нам уверенную победу на фронте и в тылу, сняли бы эти тревоги, приняли бюджет развития, который будет на 10 триллионов (рублей) больше и решили бы все главные установки президента Путина, который прямо потребовал максимального сплочения общества, освоения новейших технологий и решения проблем, направленных на укрепление нашей государственности и позиций в мире», – отметил лидер КПРФ.

«Я должен сказать, что на встрече с президентом, где участвовали все лидеры фракций, стало очевидно, что складывается то единство, которое крайне необходимо для победы. И оно проявилось в ходе президентских выборов, на которые мы пошли с программой «Десять шагов к победе», которую представил [Николай] Харитонов вместе с нашей командой…» – пояснил Зюганов.

При этом политик выразил сожаление, что «ни на одну из наших инициатив серьезно «Единая Россия» не ответила». «Для меня это было странным <…> На мой взгляд, «Единая Россия» подставила подножку всей стране – не реализовала то, что призвана реализовать партия власти. Ни одна из инициатив, которые были представлены, ими всерьез не обсуждалась в ходе прошедших выборов губернаторов и муниципалитетов», – подчеркнул он.

«Я хочу прямо заявить протест нашего штаба народно-патриотических сил руководству «Единой России», которое не соответствует ее поведению в сложившейся обстановке. Я впервые столкнулся с тем, что губернатор [Александр] Беглов в Ленинграде, по сути дела, попытался разгромить нашу фракцию и сняли с выборов [Романа] Кононенко, который возглавляет нашу партию в этом исключительно важном регионе. В результате получил самый низкий результат в ходе выборов, тем самым, по сути дела, разрушив ту сплоченность и единство, которая складывалась по ходу президентских выборов. Этому последовали еще целый ряд руководителей из Забайкалье, и в Оренбурге, и в Брянске. То же самое произошло в Горном Алтае и Липецке. На мой взгляд, это очень плохой сигнал всей стране – сигнал, который дает партия власти, не способная к полноценному диалогу», – констатировал лидер КПРФ.

В этой ситуации, как сказал Зюганов, «мы не можем признать результаты выборов там, где сняли наших представителей». «Более того, и на муниципальных выборах сняли почти 700 человек – талантливых ребят, тех, кто верой и правдой служит нашей державе и является патриотом… Заявление, которое мы опубликуем завтра, хочу распространить перед гражданами страны. Оно принципиально оценивает происходящую обстановку и считает, что те требования, которые сформулированы президентом, партия власти не выполняет. Первое требование – о необходимости сплочения общества и проведения честных достойных выборов», – заявил он.

«Мы настаиваем на встрече с президентом <…> Главнокомандующий, президент должен знать реальную обстановку. А когда хлопают в ладоши тем, кто не в состоянии конкурировать, не в состоянии вести полноценный диалог, не в состоянии обеспечить безопасность страны, то здесь недалеко и до большой беды. Стратегическое поражение возможно, но при одном условии: если не будет внутреннего единства. Мы за сто лет дважды потеряли страну – сначала Российскую империю, потом союзное отечество в 91-м… Я не хочу, чтобы это повторялось в третий раз», – подчеркнул Зюганов, добавив, что осенняя сессия Госдумы должна начаться с честной оценки ситуации и реальной программы вывода страны из кризиса.

Москва, Елена Володина

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