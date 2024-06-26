Зюганов стал Героем труда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому сегодня исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в документе, звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Зюганов ранее был награжден III и IV степенями ордена «За заслуги перед Отечеством», а также советским орденом «Знак Почета» и российским орденом Александра Невского.

Москва, Едена Володина

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