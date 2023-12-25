Мантуров заверил, что российский автопром использует выпавший второй шанс

Российский автопром получил второй шанс и точно им воспользуется, заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. По его прогнозу, рост продаж новых машин по итогам 2023 года составит 50% к уровню прошлого года, рост производства – 15%.

Россия в сотрудничестве с западными партнерами создала современную автомобилестроительную отрасль. После ухода ряда компаний с российского рынка в стране остались производственные мощности и наработанный опыт. Теперь Россия использует их для сотрудничества с КНР.

«Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. Наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», – сказал вице-премьер в интервью РИА Новости.

По итогам 2023 года рост производства автомобилей составит 15% в годовом выражении. Объемы растут во всех сегментах: легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, грузовики, всего почти на 700 тыс. больше, чем в 2022 году. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тыс. при плановом уровне в 470 тыс.

Продажи новых автомобилей за год составят около 1,2 млн штук. Это на 50% больше, чем произведено легковых, легких коммерческих, грузовых машин и автобусов в 2022 году. По легковым автомобилям ожидается рост в 1,6 раза, в прошлом году продано 626,3 тыс. автомобилей.

Денис Мантуров заверил, что вложения в автопром в будущем году будут, как минимум, не ниже уровня 2023 года.

«Инвестпрограмма на 2024 год будет весомой, не ниже объемов текущего года, порядка 40 млрд рублей», – сказал вице-премьер. Он напомнил, что в ближайшие три года «АвтоВАЗ» запустит производство моделей Lada Aura, Lada Iskra и новый кроссовер на платформе Vesta.

Только за август россияне купили в 2,3 раза больше легковых и легких коммерческих автомобилей, чем в том же месяце 2022 года. По итогам восьми месяцев российский авторынок вырос на 29,5%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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