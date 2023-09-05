Продажи автомобилей в России подскочили в 2,3 раза

В августе россияне купили в 2,3 раза больше легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев российский авторынок вырос на 29,5%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Всего за август продали 111 272 автомобиля, на 63 198 штук больше по сравнению с августом 2022 года. За первые восемь месяцев 2023 года продано 610,7 тыс. штук, приводит данные агентство «Прайм».

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что продажи легковых и коммерческих машин впервые за полтора года превысили 110 тыс. автомобилей. Это стало «явным признаком» восстановления российского авторынка. Калицев допустил, что к концу года объем продаж достигнет миллиона штук.

АвтоВАЗ объявил, что продажи автомобилей Lada в апреле выросли до 27 635 штук. Это на 225% больше, чем в прошлом апреле, и на 18,4% больше, чем в марте текущего года. При этом, в мае российские банки выдали рекордные 116 млрд рублей на автокредиты. За шесть месяцев объем кредитов на покупку автомобиля почти достиг 500 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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