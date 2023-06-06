Россияне в мае взяли рекордный объем автокредитов

Российские банки в мае выдали рекордную сумму автокредитов – около 116 млрд рублей. За шесть месяцев объем кредитов на покупку автомобиля почти достиг 500 млрд рублей, подсчитали в ВТБ.

«В мае банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель 2021 года – 109,9 млрд рублей», – пояснили в пресс-службе банка.

За пять месяцев россияне оформили автокредиты более чем на 475 млрд рублей. Это на 9% больше показателя за тот же период 2021 года. Только в ВТБ выдано автокредитов на 48,6 млрд рулей, в 2,3 раза больше показателя 2022 года и на 22% – 2021 года.

В банке отметили повышенный спрос на автомобили с пробегом. В мае на такие машины пришлось около 70% сделок, хотя в 2022 году из было 54% в общем числе выдач банка. Больше всего автокредитов в мае оформили клиенты ВТБ в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане и Кубани.

Объем автокредитов в апреле составил 109,5 млрд рублей, что стало рекордом с 2013 года.

Москва, Наталья Рязанова

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