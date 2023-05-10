Россияне оформили автокредиты на рекордную сумму

Россияне в апреле взяли автокредиты на общую сумму 109,5 млрд рублей, что стало рекордом с 2013 года. За месяц сумма кредитов на покупку машины выросла на 14%, подсчитали в Frank RG.

В количественном выражении рост составил 9%, до 77 тысяч штук. При этом, средний размер кредита в апреле достигал 1,42 млн рублей, а в 2022 году максимум наблюдался в феврале на уровне 1,4 млн рублей, приводит данные «Вести.ру».

В апреле 2021 года банки выдали 100,1 млрд рублей автокредитов.

По итогам 10 месяцев 2022 года объем выдачи автокредитов упал на 41,3% год к году. Даже по сравнению с пандемийным 2020 годом кредитов выдано на 10,0% меньше.

В апреле 2023 года продажи автомобилей Lada выросли до 27 635 штук. Это на 225% больше, чем в прошлом апреле, и на 18,4% больше, чем в марте текущего года.

Москва, Наталья Рязанова

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