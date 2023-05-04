АвтоВАЗ втрое увеличил продажи машин в апреле

Продажи автомобилей Lada в апреле 2023 года выросли до 27 635 штук. Это на 225% больше, чем в прошлом апреле, и на 18,4% больше, чем в марте текущего года, следует из данных АвтоВАЗа.

Чаще других россияне покупали Lada Granta. «Самая доступная модель бренда была продана в количестве 19 899 единиц. Это стало абсолютным рекордом продаж с момента запуска модели в 2011 году», – говорится в сообщении компании.

Продажи NIVA Legend в апреле составили 3 391 автомобиль, на 25,5% больше, чем в марте. В годовом выражении продажи выросли на 358,9%. Внедорожников NIVA Travel продали 3 891 штук, на 4,6% больше показателей марта и 223,7% больше показателей апреля 2022 года.

В январе 2023 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 63,1% по сравнению с прошлым январем. Автомобили Lada стали самым массовым товаром и заняли 53,7% рынка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»