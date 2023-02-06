Продажи легковых автомобилей в России упали на 63%

В январе 2023 года продажи в России легковых и легких коммерческих автомобилей в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом снизились на 63,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным организации, год назад в РФ было продано 88 036 авто, а в январе текущего года – 32 499 штук.

Как следует из статистики АЕБ, автомобили Lada стали самым массовым товаром и заняли 53,7% рынка, хотя при этом в абсолютных цифрах «АвтоВАЗ» снизил продажи январь к январю на 3% (17 468 штук против 18 045). Вторую строчку с большим отставанием занимает Haval (рост продаж за год на 43%, с 3 165 штук до 4 535 авто). Еще один китайский производитель занял третью строчку – Geely увеличил продажи на 88%, до 3,5 тыс машин с прошлогодних 1 863 штук.

Почти до нуля упали продажи европейских, японских и американских марок. Правда, при этом в январских данных не учтены данные о продажах BMW, Mercedes-Benz и Chery, которые теперь публикуют только квартальную статистику.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»