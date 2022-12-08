Объем выданных автокредитов в РФ упал почти на половину за 10 месяцев

Объем выдачи автокредитов за 10 месяцев года упал на 41,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Даже по сравнению с пандемийным 2020 годом кредитов выдано на 10,0% меньше, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В январе-октябре 2022 года было выдано автокредитов на сумму 546,2 млрд рублей. В январе-октябре 2021 года – 930,5 млрд рублей. Существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего автокредитов взяли жители Москвы (58,9 млрд рублей), Подмосковья (42,1 млрд), Санкт-Петербурга (36,5 млрд), Кубани (25,5 млрд) и Татарстана (22,1 млрд). Заметнее всего объем кредитов на покупку машины за год просел в столице (-49,2%), Свердловской области (-48,5%), на Кубани (-45,0%), в Самарской (-44,9%) и Нижегородской (-44,4%) областях.

По данным за январь-август, россияне взяли на 40% меньше автокредитов, чем в тот же период 2021 года. Объем выданных займов на покупку машины сильнее всего обвалился в Свердловской и Самарской областях, Москве.

Москва, Наталья Рязанова

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