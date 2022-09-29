Рынок автокредитов в России обвалился на 40%

В России за январь-август выдали на 40% меньше автокредитов, чем в тот же период 2021 года. Объем выданных займов на покупку машины сильнее всего обвалился в Свердловской и Самарской областях, Москве, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего за восемь месяцев 2022 года выдано автокредитов на 432,9 млрд рублей, а в тот же период прошлого года – 721,5 млрд рублей. Статистика ведется на основе данных от четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Меньше всего автокредитов выдали банки в Свердловской области, их объем сократился на 49,1%. В пятерке антилидеров также Самарская область (-46,2%), Москва (-45,6%), Нижегородская (-44,7%) и Челябинская (-44,4%) области.

Самые большие суммы на покупку автомобиля взяли в банках жители Москвы – 49,3 млрд рублей и области – 34 млрд рублей, Санкт-Петербурга – 29,3 млрд, Кубани – 20,2 млрд, Татарстана – 17,1 млрд рублей.

«Ситуация в автокредитовании остается непростой. Восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка может способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, объем продаж автомобилей в России в августе вырос на 20% по сравнению с июлем и превысил 54 тыс. штук. Доля отечественных машин в общем числе проданных составила около 80%.

Москва, Наталья Рязанова

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