Продажи автомобилей в России выросли на 20%

Объем продаж автомобилей в России в августе вырос на 20% по сравнению с июлем. Доля отечественных машин в общем числе проданных составила около 80%, рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

«Продажи автомобилей в августе составили более 54 тыс. штук, что более чем на 20% превышает показатель июля. Производство за август по отношению к июлю динамично восстанавливается: производство автомобилей всех типов составило 37 тыс. штук, что на 26% превышает показатели июля», – приводит слова Каримова ТАСС.

С января по август в России произведено 420 тыс. автомобилей, из них легковых – 321 тыс. Общее производство почти на 60% отстает от показателей того же периода прошлого года, а производство легковых – на 64%. Сектор грузовых автомобилей и автобусов пострадал меньше: снижение составило 14%.

При этом, доля произведенных в РФ автомобилей в общем объеме продаж достигла 80%. С июля порядка 20 тыс. авто проданы по программам льготного автокредитования и лизинга.

В июле продажи легковых автомобилей и LCV в России рухнули в годовом измерении на 74,9% – до 31 412 машин.

«АвтоВАЗ» планирует выпустить 500 тыс. автомобилей в 2023 году. Для выполнения плана компания намерена нанять порядка четырех тысяч новых сотрудников.

Москва, Наталья Рязанова

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