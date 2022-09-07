Мощность «АвтоВАЗа» в 2023 году выйдет на 500 тысяч автомобилей

«АвтоВАЗ» запланировал производство 500 тыс. автомобилей в 2023 году. Для выполнения плана компания намерена нанять порядка четырех тысяч новых сотрудников.

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что компания определилась со стратегией дальнейшего развития и сверстала бизнес-план.

«С учетом того, что я председатель совета директоров «АвтоВАЗа», мне доверено факты или планы приоткрывать. В следующем году «АвтоВАЗ» произведет порядка 500 тыс. автомобилей» – сказал министр во время Восточного экономического форума.

Денис Мантуров отметил, что недавно принятая стратегия развития автопрома в России акцентирована на производстве компонентов, а не зависимости от иностранных поставщиков.

Планы по росту объемов производства подтвердил и президент автоконцерна Максим Соколов. Он добавил, что предприятия уже запустили набор новых сотрудников для увеличения производственных мощностей.

«Как раз для увеличения объема выпуска до 500 тыс. автомобилей мы с сентября объявляем набор дополнительного персонала для увеличения мощности и скорости наших основных конвейеров. Нам необходимо плюс-минус четыре тысячи человек», – сказал Соколов в интервью «Известиям».

Компания активно взаимодействует с региональными властями в части распределения вакансий. Также «АвтоВАЗ» готов принять кадры из соседних областей на постоянную работу и в режиме командировок.

Напомним, в июне выпуск новых автомобилей в России обвалился на 89%. С конвейеров сошли лишь 13 тыс. машин, из них семь тысяч произвел «АвтоВАЗ». Предприятие долго простаивало из-за нехватки комплектующих.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»