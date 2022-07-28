Выпуск новых автомобилей в России обвалился на 89%

В июне с российских конвейеров сошли 13 тыс. машин – на 89% меньше, чем в тот же период прошлого года. И это с учетом возобновления работы на заводах АвтоВАЗ.

За первое полугодие в России выпушены 281 тыс. легковых автомобилей. Это на 61,8% меньше показателей предыдущего года, сообщило агентство «Автостат».

Только АвтоВАЗ за июнь произвел семь тысяч новых машин, запустив конвейеры в начале месяца после простоя. Заводы УАЗ и китайской компании Haval также продолжают выпуск новых автомобилей. Остальные компании остаются в простое из-за проблем с доставкой комплектующих.

Российские заводы в январе-июне выпустили 70,4 тыс. грузовых автомобилей, а июне – 10,3 тыс. единиц. В июне производство снизилось на 40% год к году, а в первые шесть месяцев – на 17,7%.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в марте рухнуло на 72,1%. Аналитики назвали падение самым серьезным с апреля 2020 года, когда из-за антиковидных мер выпуск обвалился на 79,2%.

Москва, Наталья Рязанова

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