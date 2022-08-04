Продажи легковых автомобилей в России в июле рухнули почти на 75%

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июле рухнули в годовом измерении на 74,9% – до 31 412 машин. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом российский авторынок в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 16,8%.

За январь-июль 2022 года в России было продано 368,8 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) – это на 60,5% меньше, чем годом ранее.

Продажи «АвтоВАЗа» в июле год к году обвалились на 68%, до 10 323 автомобилей. При этом в июле продажи Lada в России в сравнении с июнем этого года выросли в 1,4 раза, до 10,323 тыс. штук.

За первые семь месяцев 2022 года отечественный производитель продал на внутреннем рынке автомобилей Lada в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 85 037 против 232 232.

Напомним, в июне июня «АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Granta, а в июле – продажи Lada Niva Legend – обе модели производятся в упрощенных версиях. Конвейер в Тольятти заработал после простоя из-за проблем с комплектующими.

Ранее сообщалось, что в июне в России было выпущено13 тыс. машин – на 89% меньше, чем в тот же период прошлого года. За первое полугодие с российских конвейеров 281 тыс. легковых автомобилей, что на 61,8% меньше показателей предыдущего года.

Москва, Наталья Петрова

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