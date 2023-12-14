Путин: «У министра сельского хозяйства с яйцами все в порядке, а у граждан есть проблемы»

Президент России Владимир Путина на совмещенной итоговой пресс-конференции и прямой линии ответил на вопрос о резком росте цен на яйца. По его словам, подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что спрос превысил предложение, однако объемы производства не увеличились, а импорт не был вовремя открыт. Глава государства заверил, что все решения по стабилизационным мерам приняты, и ситуация будет улучшаться. Путин извинился за рост цен на яйца.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что все в порядке. Я ему ответил: «А вот у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы – 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное», – рассказал глава государства, отметив, что сам с удовольствием ест яичницу и в прошлом мог «десять сразу с утра навернуть».

По его словам, причинами роста цен стало то, что на фоне небольшого повышения доходов граждан спрос вырос, а объемы производства – нет, а также то, что «вовремя не открыли импорт пошире». В настоящее время проблема резкого удорожания яиц активно решается, отметил Путин.

«Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки, из Белоруссии. Решение принято в рамках ЕАЭС, ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – рассказал президент.

«Сожалею и приношу извинения на этот счет, это был сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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