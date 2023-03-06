«Страна победившего произвола монополий»: депутат Госдумы назвал финансово-экономическую политику в России абсолютно безумной

Финансово-экономический блок правительства РФ ведет политику абсолютного безумия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, рост цен и ослабление курса рубля в России продолжатся.

«У нас, к сожалению, страна победившего произвола монополий. Огромная часть либерастии, которая до сих пор управляет финансовой и экономической сферой, искренне считает, что единственная свобода предпринимательства, которая заслуживает внимание – это свобода монополиста грабить потребителей, в том числе при помощи завышения цен. Поэтому цены растут практически при любых обстоятельствах. И даже когда нам сообщают о дефляции, то есть о снижении уровня цен, то ничего, кроме злобы у людей, которые ходят в магазин каждый день, не вызывает. Как сказал один из умнейших людей Госдумы, причем из «Единой России» – после того, как мы подчинили Росстат министерству экономического развития, нам по плечу любые показатели, подчеркиваю, кроме реальности», – подчеркнул Делягин.

Депутат обратил внимание, что нынешнее ослабление курса рубля устраивает и бизнес, и государство. «Проблема заключается в том, что, к сожалению, ключевой элемент нашей структуры, которая определяет нашу экономическую политику, является сырьевой олигарх. Для сырьевого олигарха, то есть бизнесмена, который контролирует значимую часть государства, и этот контроль приносит ему прибыль, от которой он не может отказаться ни при каких обстоятельствах, для него дешевый рубль – это то, что необходимо, потому что это обеспечивает для него дополнительные прибыли. С другой стороны, для государства, которое блокирует развитие страны, развитие экономики искусственно созданным денежным голодом и, по сути дела, продолжает политику Гайдара, единственный способ пополнить бюджет – это ослабление рубля», – пояснил он.

По оценке парламентария, в таких условиях российская валюта продолжит ослабевать. «Думаю, рубль будет слабеть потихоньку, как он слабеет в последнее время. С точки зрения пользы для экономики – это абсолютное безумие! Потому что это вымывание дешевым импортом российского производства. Нормальное ответственное государство, наоборот, обеспечивает крепкую национальную валюту для того, чтобы можно было закупать инвестиционные товары, модернизировать производство и обуздывать, кстати говоря, сырьевых олигархов, обеспечивая необходимую защиту экономики за счет жесткого разумного протекционизма, который невозможен в рамках ВТО, и обеспечивая пополнение бюджета опять-таки за счет обложения той части внешней торговли, которая стране не нужна, то есть не импорта обрабатывающих изделий и станков, а за счет импорта того ширпотреба, который мы уже производим или завтра можем начать производить в стране. Но это, к сожалению, не только экономическая, это политическая революция», – отметил Делягин.

Парламентарий считает, что реальный уровень инфляции будет выше, чем запланировано в бюджете. «Думаю, что официально признанной инфляция будет 8% – примерно в 2 раза больше официального таргета. Хотя, если Набиуллина напряжется и, скажем, руководителю Росстата что-нибудь объяснят, то можем и в 5% уложиться. Это зависит от политической необходимости – вдруг начнут валить Набиуллину… Что касается курса рубля, то считайте – по 30 копеек в день до конца лета. Естественно, где-то может ускоряться, где-то ослабляться в зависимости от ситуации на фронте, безусловно», – прогнозирует он.

«На самом деле сейчас нельзя прогнозировать четко даже потому, что мы толком не понимаем сколько денег зарабатывает российский бизнес. Сколько денег заходит в страну, сальдо, мы понимаем, но, когда у нас все сырье продается со скидкой… никто не может себе представить, что это скидки честные, то есть вопрос, какая доля этих скидок остается в управлении российских предпринимателей за границей РФ. И второй вопрос – какие эти скидки?» – пояснил он.

Кроме того, Делягин подчеркнул непродуманность проекта помощи бизнеса государству, поскольку эти средства «ни одной существенной проблемы не решат». «Когда, извиняюсь, у нас министр финансов изображает из себя некую смесь между Кисой Воробьяниновым и Паниковским, возникает простой вопрос – а что же у вас с остальными деньгами происходит? Еще один вопрос – и за Кисой Воробьяниновым, и за Паниковским стоял вполне вменяемый Остап Бендер. Кто же стоит на самом деле такой вменяемый за российским государством в этой истории? Кто у нас сегодня работает Бендером? Кстати, он был турецкоподданным», – сказал Делягин.

«Накопленных Минфином денег на этот год точно хватит. Другое дело, что это будет последний год гайдаровской политики, по-хорошему или по-плохому. Потому что даже если обрезать поддержку бизнесу, а в условиях вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом, бизнес без поддержки не устоит, даже если забить на социальную стабильность и ограничить поддержку населения, – в этих условиях нам хватит денег до середины следующего года, то есть мы пройдем президентские выборы. И все, и только. Дальше придется менять экономическую политику», – полагает Делягин.

Москва, Мария Соколова

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