«Даже не подумали о том, чтобы улучшить»: проект федерального бюджета предполагает «заморозку» социальной и демографической ситуации в России

Проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период не предусматривает улучшение социального положения россиян и не способен остановить убыль населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступая сегодня на заседании бюджетного комитета. По ее оценке, механизм выдачи единого пособия семьям с детьми недоработан, что подтвердили и в Счетной палате, и в Генпрокуратуре.

«Единое пособие – тут вопросов у нас много. 12 млн граждан, которых вы назвали, министр [финансов Антон] Силуанов называет 10 млн граждан-получателей этого единого пособия. В любом случае, это только третья часть семей тех детей, которые получили право на это пособие. Причина здесь одна – в постановлении правительства, где определяется основной критерий, который позволяет семье стать получателем этого пособия. Мониторинг, проведенный Счетной палатой в трех регионах, показал, что 61-62% семей с детьми отрешены от получения этого пособия, хотя одно из шести видов пособий они доселе получали. Критерий – один прожиточный минимум – больше на 12 рублей доход на одного члена семьи и семья это пособие не получает. Заложенные в этом декабрьском постановлении правительства прошлого года имущественные критерии тоже вызывают много вопросов, отрицательный общественный резонанс», – подчеркнула Останина.

Парламентарий также обратила внимание на отчет генпрокурора России Игоря Краснова в Совете Федерации. «Генпрокуратура 150 тысяч семей вернула в очередь на получение единого пособия по причине отказа. «Кто эти семьи? По какой причине они получают отказ? Та же Счетная палата приводит пример: до 28 раз обращаются за получением этого единого пособия. То есть – что-то здесь не работает в этом механизме. Шесть видов пособий убрали, одно оставили, и оно должно быть безупречным в этой части. Поэтому давайте вместе думать над тем, чтобы поменять критерии выплаты пособий семьям с детьми», – обратилась она к депутатам.

Останина также обратила внимание на сокращение на 130 млрд объема финансирования полномочий по маткапиталу, что «объясняется уточнением численности получателей». «То есть совершенно очевидно, что мы не планируем рост населения в ближайшие три года. И главная задача нацпроекта увеличения демографических показателей с помощью этого инструментария даже не предполагается нами быть выполненным», – констатировала она.

«Дополнительная поддержка семей с детьми, пострадавшими в ходе специальной военной операции (СВО). Новая строка – 40,8 млрд рублей только на один 24-й год. Я тоже оптимист и уверена, что СВО закончится победой. Но ведь эта мера не должна быть разовой, потому что пострадавшие люди, они на всю оставшуюся жизнь не только психологическую травму уже имеют, но и физические травмы. У нас создана парламентская комиссия по расследованию жертв преступлений киевского режима против детей. Эта комиссия вышла с предложением выплачивать компенсацию пострадавших от военных действий детям в случае гибели ребенка такую же, как и за смерть мобилизованного, в случае ранения ребенка и получения физического увечья – тоже пожизненная пенсия. Это не нашло отражения – будто мы живем в мирное время, и в 25-м году эта мера не потребуется», – подчеркнула депутат.

Как считает Останина, в принципе проект бюджета «оставляет все как есть». «Мы не ухудшили социальное положение наших граждан, но мы их и не улучшили, и даже не подумали о том, чтобы действительно их улучшить. Развития динамики социальной поддержки наших граждан в проекте закона о бюджете не представлено. Ну и самое главное – достижение показателя обеспечения устойчивого роста численности населения. Статистика говорит о том, что до настоящего времени мероприятия госпрограммы не смогли остановить естественную убыль населения», – пояснила она.

«Мы будем обсуждать это завтра при отчете вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой, положение детей, семей с детьми. Но понимая то, что проект бюджета уже сверстан, и учитывая сложившуюся устоявшуюся практику, что любое наше предложение ведет к смене конструкции и воспринимается всегда в штыки, мы бы хотели поменять наши взаимоотношения с правительством в той части, которая касается мер социальной поддержки семей с детьми. Давайте мы все-таки не будем считать окончательной ту конструкцию бюджета, тот портфель, который называется семейно-детским», – заключила Останина.

Москва, Мария Соколова

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