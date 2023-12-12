Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, и их родителей выдворят из России

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить из России две семьи из ближнего зарубежья, дети из которых потушили снегом Вечный огонь в Красном Селе, за нарушение миграционного законодательства. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство полиции. Об этом сообщил региональный полицейский главк. Помимо выдворения суд назначил родителям детей штраф в размере 5 тыс. рублей каждому.

По информации ведомства, родители подростков уже помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению. Двоих детей поместили на временное содержание в специализированные учреждения.

«11-летний подросток, который затушил Вечный огонь, помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», – уточнили в главке.

Позже обе семьи с детьми депортируют на родину.

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Красном Селе. По данным полиции, 11-летний мальчик забросал Вечный огонь снегом в присутствии двух приятелей, братьев 10 и 14 лет, из одной семьи. Подростков – граждан одной из стран ближнего зарубежья – задержали, после чего опросили и передали родителям. Правоохранители выяснили, что обе семьи, в которых проживали подростки, находились на территории России нелегально, на миграционный учет они не встали. В связи с этим полиция обратилась в суд Красносельского района с иском о выдворении обеих семей из России.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга уточнила, что Красносельский суд также оштрафовал родителей подростков – Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова – на пять тысяч рублей каждого за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Свою вину иностранцы признали.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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