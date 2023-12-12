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Вторник, 12 декабря 2023, 16:00 мск

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«Мерзавцы и манкурты»: в Госдуме призвали активней выдворять из России мигрантов

За надругательство над российскими святынями мигрантов нужно активнее выдворять из страны независимо от того, для чего они приехали в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сегодня депутаты Госдумы от ЛДПР на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента.

В частности, Андрей Луговой обратил внимание на случай, который произошел два дня назад в городе Красное село. «Отдельные мерзавцы и манкурты без облика издеваются над нашими святынями. Два дня вся страна обсуждает случай в Ленинградской области под Санкт-Петербургом, когда дети мигрантов снегом забросали Вечный огонь. Сейчас вроде говорят о том, что родители этих подростков незаконно пробрались на территорию РФ и вроде как будут высылать», – отметил он.

«Считаю, высылать надо независимо от того, чем эти люди здесь занимаются. Но если издеваются над нашими святынями эти неграждане России, мигранты, получившие разрешение на работу в нашей стране, то в случае таких вот нарушений высылать без всяких разговоров… Если есть необходимость внести изменения в миграционные законы, в ужесточение Административного кодекса или внесении уголовной статьи за осквернение наших памятников, будем обязательно это делать», – подчеркнул Луговой.

В то же время Ярослав Нилов со своей стороны отметил, что сейчас много говорят о сокращении применения такой меры, как выдворение из России. «Мы внесли поправки недавно в административное законодательство и считаем, что чаще надо применять такую меру, как принудительное выдворение за нарушение миграционного законодательства», – заявил он.

Напомним, 10 декабря вечером группа подростков затушила Вечный огонь в городе Красное Село. По данным полиции, в инциденте участвовало двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Все они граждане государств ближнего зарубежья, семьи которых проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Сегодня стало известно, что принято решение о выдворении из России обеих семей, дети которых снегом потушили Вечный огонь.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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