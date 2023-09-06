«Надеюсь, вы понимаете, что это ступор…» В Госдуме считают преступлением повышение ключевой ставки ЦБ

Повышением ключевой ставки Банк России не борется с инфляцией, а разгоняет рост цен, сокращая доходы россиян и создавая серьезные проблемы для реального сектора экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин на расширенном заседании, на котором выступил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Кирилл Тремасов.

В частности, Кашин обратил внимание, что из-за повышения ключевой ставки Центробанком «парализована вся финансовая система в АПК», и выразил надежду, что в ЦБ это понимают. «Надеюсь, вы это понимаете, что ступор, в который вы нас сейчас загнали при этом обвале рубля... Какую задачу это решает?! Мы ведь это проходили. Вы таким образом в свое время разорили крупнейшие сельхозпредприятия, когда брали коммерческие кредиты под 40%, под 200%. Мы же это помним. Только вздохнули на селе, только на ноги стали вставать… Там и так нет кадров, на трактор некого посадить и на комбайн, деревня вымирает сегодня… Когда вы сделаете ту работу, при которой наш Россельхозбанк мог бы восстановить эту работу?», – обратился парламентарий к представителю ЦБ,

В ответ Тремасов пояснил, что денежно-кредитная как раз направлена на то, чтобы «обеспечить в стране ценовую стабильность». «Вы справедливо отметили проблему кадров. Но эта проблема относится сейчас не только к сельскому хозяйству, но и к экономике в целом. И это одна из причин той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Я имею ввиду ценовую инфляционную картину. Действительно, экономика с прошлого года продемонстрировала очень быстрое, стремительное восстановление. Никто, наверное, год назад не мог представить, что в текущей точке мы будем по многим параметрам находиться существенно выше докризисных значений. И в целом экономика восстановилась. Потребительский спрос превысил сейчас докризисные уровни. И это все в условиях активной структурной трансформации, когда происходит существенный переток ресурсов между отраслями, связанный с теми ограничениями, в которых мы оказались, и с теми приоритетами, которые у нас есть», – отметил он.

«Когда экономика вернулась по сути к своему потенциалу, стали проявляться признаки перегрева. Вот то, что про рынок труда вы говорили. Но есть и другие признаки перегрева. И в этих условиях мы столкнулись с ускорением инфляционных процессов. Мы действительно получили серьезный всплеск инфляции, начиная с лета этого года. По июлю у нас годовые темпы текущей инфляции превысили 12%, в августе мы видим, что инфляция складывается в пределах 9%», – пояснил глава департамента ДКП.

При этом Тремасов отметил, что высокое инфляционное давление сохраняется и сейчас, что оказывает давление на валютный курс. «Это тоже во многом результат перегрева экономики. На валютный курс давит импорт. А импорт сейчас превышает, особенно потребительский, те уровни, на которых он находился в докризисный период. И через импорт в условиях сокращения экспорта – сокращения во многом из-за санкционных ограничений, экспорт сокращается, импорт не просто восстановился, он уже выше, произошло резкое сжатие торговых профицитов – давление на рубль. Ослабить его можно только охладив потребительский спрос. Чем мы сейчас, собственно говоря, и занимаемся», – отметил Тремасов.

«Повышение ставки во многом было направлено на то, чтобы добиться ценовой стабильности. По этому году мы видим, что инфляция в рамках нашего прогноза в 5-6,5%, скорее, ближе к верхней границе этого прогноза. Наша задача вернуть инфляцию к цели – 4% в следующий год. Вот здесь мы компромиссов не приемлем. Инфляция действительно, начиная с 2020 года отклонялась от цели. И регулярное отклонение инфляции от цели несет очень серьезные риски подрыва доверия к ДКП. Поэтому сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году, восстановить ценовую стабильность», – подчеркнул представитель ЦБ.

В этой связи Кашин обрушился с критикой на действия Центробанка и назвав их «великим преступлением». «Понятна ваша позиция – охладить спрос потребителя. Можно проще сказать – чтоб народ ноги протянул. Зарплата у нас та же, а рубль сегодня цену имеет в 3 раза меньше – это первое. Второе – сегодня 100 кг по норме (на год) молока человек не может купить. Посмотрите, как живут пенсионеры на 14 тысяч (рублей). Кого вы охладить хотите? Разве так с инфляцией борются? Вы кому сказки рассказываете? Вы разгоняете инфляцию. Вам любой нормальный человек об этом скажет», – заявил депутат.

«Я тут недавно передачу слушал [кинорежиссера Никиты] Михалкова. Он там секретный документ читал – кому в ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) дали команду активизировать работу резидентов, в каких министерствах. Может, прав Михалков, когда зачитывает? На всю страну зачитывал. «Мы тут непримиримы»… С чем вы непримиримы? Что застопорили все на селе, все что возможно, и говорите, что это правильно? Это не непримиримость, это великое преступление», – констатировал Кашин.

«Скажите, когда заработает ипотека на селе, льготное кредитование? Вы знаете, что всё остановили? Нам эту солярку, дизтопливо… за что покупать, если цены нет на зерно, если его вздули? Если сегодня 20 млн надо за комбайн платить свой, импортный уже 100 млн стоит… Где брать тогда деньги? Люди пойдут за коммерческим кредитом. О каком сокращении инфляции вы говорите? Вы за кого нас тут всех считаете? Тут у каждого опыт серьезный в работе, и первыми руководителями работали все. Если есть, что сказать конкретно, когда у нас заработает наш Россельхозбанк с точки зрения льготного кредитования, льготной ипотеки, скажите?» – обратился парламентарий к представителю Банка России.

В ответ Тремасов сообщил о планах возобновления льготной ипотеки с нового года. «Сейчас деньги закончились. У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас, думаю, что вот в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», – заверил он.

«Сейчас мы изыскиваем ресурсы и, думаю, через какое-то время, не буду обозначать специально через какое, но начнется кредитование и инвестиционное, и короткое льготное», – подытожил представитель Центробанка.

Москва, Мария Соколова

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